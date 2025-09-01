Un chofer de DiDi se fugó con el equipaje de dos turistas en la puerta de un country y fue detenido

Dos turistas de nacionalidad rusa fueron víctimas de un robo en la puerta de un barrio cerrado de Berazategui, cuando el chofer de una aplicación de viajes escapó con su equipaje y dejó herido a uno de ellos al intentar detener la huida.



El sospechoso fue detenido en su casa de Lanús tras un allanamiento de urgencia en el que se recuperaron los elementos sustraídos.

El hecho ocurrió en el country Greenville, cuando la pareja, identificada como Andrei Sviridkov (29) y Liubav Petiushenko (38), arribó en un Toyota Etios blanco de la aplicación Didi, con destino al hotel Sheraton.

Según la denuncia, el conductor explicó que no contaba con la documentación requerida para ingresar al predio. Los pasajeros descendieron del vehículo en la dársena de acceso y, en el momento en que se disponían a retirar su equipaje, el hombre aceleró de golpe y se dio a la fuga.

En medio de la desesperación, uno de los turistas se colgó del auto en movimiento, cayó al asfalto y sufrió una lesión en la clavícula, precisaron fuentes policiales.

Personal de la comisaría 3ra de Berazategui inició una investigación con apoyo del Grupo Táctico Operativo (GTO). A través de la geolocalización de los dispositivos electrónicos sustraídos, lograron ubicar el rodado en una vivienda de Lanús.

El fiscal Cristian Granados, a cargo de la UFIJ N° 2 de Berazategui, ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio señalado, donde fue detenido el acusado, identificado como Ian Franco Emuzzupapa (29).

Durante el operativo se secuestró el vehículo Toyota Etios utilizado en el hecho, así como una laptop, un iPad con auriculares, pasaportes, lentes, prendas de vestir y el bolso de viaje que estaba oculto debajo de una cama.

El sospechoso quedó imputado por el delito de robo y lesiones, y será trasladado a sede judicial en las próximas horas para declarar.