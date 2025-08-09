"Si vos me das trabajo, yo me pongo a laburar": la reacción de un “trapito” demorado por apretar automovilistas

Un cuidacoches fue interceptado por la Patrulla Municipal exigiendo dinero a los automovilistas a cambio de estacionar.

El hombre de 36 años se mostró irónico y agresivo durante la conversación con el efectivo. “Si vos me das trabajo, yo me pongo a laburar”, le replicó al agente quién le preguntó por qué “apretaba a la gente”.

Al ser consultado por su lugar de procedencia, el sospechoso aseguró provenir de Buenos Aires, por lo que el inspector le solicitó el retorno a su sitio de origen.

“Esto no es un bar”, lo inquirió luego de que el detenido se apoyara en el patrullero a modo de barra. “Hoy es su último dia cuidando coches, es su fiesta de egresados”, ironizó el agente quién le solicitó que se retire y que volverían en caso de incumplir.