Pasamanos de droga, departamentos vigilados y efectivo en las zapatillas: así cayó el brazo armado del narco “Dumbo”

Un megaoperativo con 400 agentes y 50 vehículos terminó con la desarticulación de operaciones de narcomenudeo en las que estaban involucradas familias herederas del negocio del narco conocido como “Dumbo” que actualmente se encuentra en prisión.

Una investigación reveló que los compradores ingresaban a los distintos edificios del complejo, conocidos como “plateas”, bajo la supervisión de "soldaditos" o "alertadores", y una vez autorizados accedían a los departamentos donde concretaban la compra de las sustancias.

Gracias a la actuación de un “agente revelador”, encargado de identificar a los delincuentes y los puntos de venta, la Policía de la Ciudad junto con la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur realizaron 30 allanamientos de los que resultaron detenidos 10 hombres y 10 mujeres.

En la maniobra, realizada en la 1-11-14, el barrio Múgica y la Villa Zabaleta secuestraron 7 kilos de marihuana, 62kg de cocaína y más de 200 gramos de cocaína además de municiones, armas y 19 celulares.