Se negaron a pagar la cuenta y les dieron una paliza a tres mozas de una cervecería

Dos hombres se negaron a pagar la cuenta y golpearon a tres mozas de una cervecería en Rafael Castillo, partido de La Matanza. Los agresores huyeron y por el momento continúan prófugos. Investigan si practican artes marciales.

El hecho ocurrió cerca de las 2:20 de la madrugada en la cervecería Berlín, ubicada en la calle Carlos Casares al 500. Según testigos, los dos hombres habían participado de la cena-show del cantante Daniel Agostini, realizado horas antes en el mismo local.

Fuentes policiales informaron que, al concluir el espectáculo, los hombres —visiblemente alcoholizados— se dirigieron hacia la salida sin abonar la cuenta.

Al ser interceptados por las mozas, reaccionaron con golpes de puño y patadas, desatando una pelea que duró apenas unos segundos pero dejó a las empleadas con lesiones.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el personal del local intenta frenar la agresión y separar a los atacantes. En las imágenes se ve cómo las trabajadoras intentan bloquearles el paso antes de ser golpeadas con violencia.