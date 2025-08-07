Se las tragaron todas: habían ingerido 197 cápsulas de cocaína

En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional en la lucha contra el narcotráfico, personal de Gendarmería Nacional Argentina detuvo la marcha de un ómnibus procedente de la ciudad salteña de Orán y descubrió que dos pasajeros de nacionalidad boliviana transportaban 197 cápsulas con cocaína en su organismo, con un peso total de 2 kilos 244 gramos. Ambos quedaron detenidos.

Durante la inspección, los efectivos del Puesto de Control Fijo “Trancas”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán” advirtieron que dos muchachos mostraban una actitud sospechosa, sujetándose la zona abdominal. Además, constataron que sólo llevaban equipaje de mano y no poseían constancia de ingreso al país.

Ante la presunción de un posible hecho ilícito bajo la modalidad conocida como “capsuleros”, y con el objetivo de resguardar la salud de las personas, los funcionarios solicitaron la intervención del Juzgado Federal de Turno y la asistencia del Sistema de Emergencias para su traslado al hospital local. Allí se les realizaron placas radiográficas, que confirmaron la presencia de cuerpos extraños.

El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán ordenó el traslado de los ciudadanos al Centro de Salud Zenón J. Santillán, donde se llevó a cabo la evacuación controlada del material ingerido.

Finalmente, se expulsaron 197 cápsulas con cocaína, con un peso total de 2 kilos 244 gramos y los extranjeros quedaron detenidos.