Un motochorro de 14 años tiró al piso a un hombre que iba en bicicleta para robarle la mochila y fue detenido en la provincia de Córdoba. Su cómplice logró escapar.

El hecho ocurrió cerca de las 23.27 en la intersección de Abraham Jalil y Quintuco, en el barrio San Alberto, y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El menor se movilizaba en una moto junto a un cómplice y atacó violentamente al ciclista, que terminó sobre el asfalto. Los delincuentes se dieron a la fuga con las pertenencias de la víctima.

Tras un seguimiento controlado, el adolescente fue interceptado en Aviador Almonacid y Pasaje Nuevo, en el barrio Villa La Tela, donde la aprehendieron.

Los efectivos secuestraron una motoc Nevada 110 cc y una mochila. El cómplice logró escapar y es intensamente buscado.