Policiales

Picadas, explosiones de escape y maniobras de riesgo: el calvario que provoca una caravana de motos

Según vecinos de Plaza Malvinas, el Bosque y Plaza Moreno, cada fin de semana, más de 100 motocicletas cruzan la zona generando malestar sin ninguna intervención policial.
 

Por Redacción

Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 09:53

Es de madrugada y los vecinos se levantan por fuertes ruidos en la calle. Salen al balcón y se ponen a filmar: otra vez una caravana de motos. 

En uno de los vídeos quedó registrado como pasan durante largos minutos interrumpiendo el tránsito, tirando “cortes” y realizando peligrosas maniobras como “willys” y zig-zag. 

Los habitantes de zonas como Plaza Malvinas, el Bosque y Plaza Moreno aseguraron que las caravanas de motos son convocadas por redes sociales y que se repiten todos los fin de semana. 

A su vez, denunciaron que a pesar de haber personal de Seguridad presente, no se registraron intervenciones, arrestos o infracciones.

