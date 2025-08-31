Picadas, explosiones de escape y maniobras de riesgo: el calvario que provoca una caravana de motos

Es de madrugada y los vecinos se levantan por fuertes ruidos en la calle. Salen al balcón y se ponen a filmar: otra vez una caravana de motos.

En uno de los vídeos quedó registrado como pasan durante largos minutos interrumpiendo el tránsito, tirando “cortes” y realizando peligrosas maniobras como “willys” y zig-zag.

Los habitantes de zonas como Plaza Malvinas, el Bosque y Plaza Moreno aseguraron que las caravanas de motos son convocadas por redes sociales y que se repiten todos los fin de semana.

A su vez, denunciaron que a pesar de haber personal de Seguridad presente, no se registraron intervenciones, arrestos o infracciones.