Indignación por un delincuente que entró a robar al cuartel de Bomberos y se llevó un televisor

Un delincuente ingresó a robar al edificio del cuartel de Bomberos en San Clemente y se llevó un televisor a la madrugada, en un hecho que generó indignación.

El ladrón aprovechó la oscuridad de la cuadra para acceder a las instalaciones por una ventana lateral. Una vez dentro, tomó el electrodoméstico y se retiró rápidamente del cuartel.

El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del cuartel, que captaron con nitidez tanto el rostro del intruso como sus movimientos al momento de cometer el hecho.

Las grabaciones ya fueron entregadas a la policía, que inició tareas investigativas para dar con el responsable y esclarecer lo sucedido.

En paralelo, desde la institución afectada señalaron que resulta clave la colaboración ciudadana."Queremos que todos tengan cuidado con este señor", remarcaron.

El personal del cuartel destacó además la importancia de la prevención y la colaboración vecinal para evitar nuevos hechos delictivos en la zona.

Hasta el momento, no se registraron detenciones vinculadas al caso, aunque fuentes policiales aseguraron que las pesquisas avanzan con el análisis de las imágenes y el relevamiento en los alrededores.