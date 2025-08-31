Una bici sobrepasó a un camión, el chófer nunca lo vio y lo arrastró durante una cuadra

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en la intersección de Avellaneda e Independencia en la localidad tucumana de Banda del Salí.

Allí, un joven a bordo de una moto, sobrepasó a un camión de combustible. El chófer nunca lo vio, y al no desacelerar, se lo llevó puesto.

Las cámaras del Centro de Monitoreo captaron como por la velocidad y la fuerza, el joven quedó pegado junto a la bici al paragolpes del camión.

La víctima fue socorrida por socorrida por vigías municipales y policías provinciales pero debido a la gravedad de las heridas debió ser trasladado a un centro médico.