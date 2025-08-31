¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Una bici sobrepasó a un camión, el chófer nunca lo vio y lo arrastró durante una cuadra

Un joven ciclista se salvó de milagro luego de ser arrollado por un vehículo que transportaba combustible. Por la gravedad de las heridas debió ser trasladado a un centro médico.
 

Por Redacción

Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 11:25

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en la intersección de Avellaneda e  Independencia en la localidad tucumana de Banda del Salí. 

Allí, un joven a bordo de una moto, sobrepasó a un camión de combustible. El chófer nunca lo vio, y al no desacelerar, se lo llevó puesto. 

Las cámaras del Centro de Monitoreo captaron como por la velocidad y la fuerza, el joven quedó pegado junto a la bici al paragolpes del camión. 

La víctima fue socorrida por  socorrida por vigías municipales y policías provinciales pero debido a la gravedad de las heridas debió ser trasladado a un centro médico.

