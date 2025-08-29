Robó en el centro, se tomó un taxi y el chofer presionó el botón de alerta: detuvieron a la pasajera

Una mujer que había cometido un robo en el centro de Mar del Plata fue detenida luego de que el taxista que la trasladaba activara el botón de alerta por su actitud sospechosa.

El hecho se registró cuando la pasajera subió a un taxi en la zona de Colón y Entre Ríos. El conductor advirtió movimientos extraños y decidió presionar el dispositivo de seguridad instalado en la unidad.

De inmediato, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) recibió la señal y activó el protocolo correspondiente. Desde la central se dio aviso a la Policía y se inició el seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia.

El vehículo fue localizado e interceptado pocos minutos después en la intersección de Rivadavia y Entre Ríos. Allí, el chofer explicó a los efectivos que su pasajera mantenía una conducta sospechosa desde que abordó el taxi.

Los agentes procedieron a identificar a la mujer y constataron que llevaba varias prendas de vestir sustraídas horas antes en un local comercial.

Además, entre sus pertenencias se encontraron otros elementos cuya procedencia no pudo justificar. La mujer quedó detenida en el lugar y fue trasladada a la comisaría de jurisdicción.