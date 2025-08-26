“Estoy en pedo, pasado de droga”: escapaba en contramano, chocó y fue detenido tras una persecución

Un hombre de 30 años fue detenido a la madrugada en la zona norte de Rosario, luego de protagonizar una persecución policial mientras manejaba su vehículo en contramano, bajo los efectos del alcohol y las drogas, y terminar chocando contra un auto que estaba estacionado.

El hecho se registró alrededor de la 1.30, cuando agentes de la Brigada Motorizada detectaron la circulación de un Peugeot 207 gris por Boulevard Rondeau, a gran velocidad y sin las luces reglamentarias encendidas.

Ante esa maniobra, los policías intentaron frenar la marcha del vehículo en la intersección con República del Líbano, utilizando sirenas y balizas. Sin embargo, el conductor no detuvo el rodado y aceleró aún más para huir.

La fuga se prolongó por varias cuadras, con maniobras riesgosas que incluyeron el tránsito en contramano y la utilización de las balizas encendidas, lo que puso en peligro a automovilistas y peatones que circulaban por la zona.

El desenlace se produjo cuando el Peugeot colisionó contra un Chevrolet Agile estacionado. Pese al impacto, el conductor avanzó una cuadra más y detuvo la marcha recién en la intersección con Gregoria Matorras.

Allí, los efectivos lograron interceptarlo. En las imágenes registradas por la cámara instalada en el casco de un agente motorizado se escucha al joven suplicar: “Estoy en pedo, pasado de droga, loco, llamá a una ambulancia y no me pegués”.

El hombre fue identificado como Lucas Adrián G, de 30 años, quien no tenía armas ni elementos ilegales en su poder al momento de la detención.

Posteriormente fue trasladado a la seccional 10ª, donde quedó a disposición de la justicia, informaron las fuentes policiales.

La dueña del Chevrolet Agile dañado, una mujer de 32 años, fue entrevistada en el lugar por los uniformados y brindó su testimonio sobre lo sucedido.

No se registraron personas heridas, aunque los investigadores señalaron que las maniobras del detenido representaron un grave riesgo para terceros.