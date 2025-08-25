Compró una camioneta, era robada y con un cuchillo quiso agredir a la Policía delante de su hijo

Agentes del Centro de Operaciones Zárate (COZ) localizaron una camioneta en aparente estado de abandono y sin chapa patente en la intersección de calle 15 y Ara Santa Cruz.

Al constatar el dominio grabado en los cristales, desde Mesa de Enlace se verificó mediante el sistema 911 que el rodado registraba un pedido de secuestro activo por robo ocurrido el 29 de abril de este año en el partido de San Martín.

Minutos más tarde, un hombre se presentó en el lugar manifestando ser el propietario. Según trascendió, habría adquirido el vehículo de buena fe, aunque durante el procedimiento adoptó una actitud hostil y exhibió un arma blanca.

Fue reducido rápidamente por los agentes del COZ, que lograron controlar una situación crítica sin que se registraran heridos y resguardando al pequeño hijo que lo acompañaba.

En apoyo al procedimiento también intervino personal de Prefectura Naval Argentina (DPRO). La camioneta fue trasladada al depósito fiscal para las actuaciones judiciales correspondientes.