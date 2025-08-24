Hablaba por teléfono mientras paseaba el perro, un motochorro se lo arrebató pero fue detenido

Una mujer de 29 años salió a pasear a su perro. Pero mientras caminaba y hablaba por teléfono, fue sorprendida por un motochorro a la altura de Costa Rica entre Godoy Cruz y Fray Justo Santa María de Oro.

El ladrón le arrebató el celular -un equipo de alta gama- y huyó a toda velocidad por las calles de Palermo. Personal de la Comisaría Vecinal 14A que se encontraba en la zona logró interceptarlo y detenerlo en Armenia al 2400.

La policía constató que el delincuente, que vestía un casco negro y guantes, era un ciudadano de nacionalidad colombiana que tenía en su poder un segundo equipo que había intentando desbloquear sin éxito.

La víctima se dirigió hacia la comisaría y tras habilitar el teléfono mediante reconocimiento facial, los efectivos se lo devolvieron.

El imputado, por su parte, quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49.