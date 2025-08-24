¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Hablaba por teléfono mientras paseaba el perro, un motochorro se lo arrebató pero fue detenido

El hecho, ocurrido en el corazón de Palermo, fue perpetrado por un delincuente de nacionalidad colombiana que ya había protagonizado otros arrebatos.
 

Por Redacción

Domingo, 24 de agosto de 2025 a las 11:34

Una mujer de 29 años salió a pasear a su perro. Pero mientras caminaba y hablaba por teléfono, fue sorprendida por un motochorro a la altura de Costa Rica entre Godoy Cruz y Fray Justo Santa María de Oro. 

El ladrón le arrebató el celular -un equipo de alta gama- y huyó a toda velocidad por las calles de Palermo. Personal de la Comisaría Vecinal 14A que se encontraba en la zona logró interceptarlo y detenerlo en Armenia al 2400. 

La policía constató que el delincuente, que vestía un casco negro y guantes, era un ciudadano de nacionalidad colombiana que tenía en su poder un segundo equipo que había intentando desbloquear sin éxito. 

La víctima se dirigió hacia la comisaría y tras habilitar el teléfono mediante reconocimiento facial, los efectivos se lo devolvieron. 

El imputado, por su parte, quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD