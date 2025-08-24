Ladrones con antojo dulce: asaltaron dos kioscos en menos de un día y se llevaron gran cantidad de chocolate

Una pareja de asaltantes atacó dos kioscos “24 horas” en el lapso de un día con una particularidad: más allá de efectivo, se llevaron grandes cantidades de chocolate.

En el primer hecho ocurrió en La Rioja al 2300 donde ingresaron vistiendo camperones y gorra a los fines de dificultar su identificación y amenazaron al kiosquero con que tenían un arma. Se llevaron $88.000 de recaudación, cigarrillos y varias golosinas.

Al otro día asaltaron un kiosco ubicado en Gascón y Córdoba utilizando el mismo método y la misma ropa. Si bien la policía aún no verificó el monto en efectivo robado, si constató mediante las cámaras como los delincuentes se llevaban otra vez barras de chocolate en los camperones.

Gracias a las tareas de investigación de la DDI de Mar del Plata, los delincuentes de 27 y 30 años fueron ubicados mientras dormían en un domicilio donde había una gran cantidad de gente comiendo.