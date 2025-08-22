Quisieron robarle la camioneta, escapó y en la misma cuadra se llevaron el auto de dos jubilados

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, cuando delincuentes intentaron primero robar una camioneta, pero la víctima escapó y a los pocos metros asaltaron en la misma cuadra a una pareja de jubilados para llevarse su auto.

El episodio ocurrió el martes, poco antes de las 21, sobre la calle Moreno, en el tramo comprendido entre Partenón y San Clemente, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Fuentes policiales informaron que el primer intento de robo tuvo como víctima a un conductor que salía de su casa a bordo de una camioneta. El hombre aceleró y logró escapar.

Los mismos delincuentes, sin desistir de su objetivo, continuaron la marcha por la misma cuadra hasta interceptar a una pareja de adultos mayores que se encontraba en su vehículo.

Bajo amenazas, los asaltantes obligaron a los jubilados a descender del rodado y se apoderaron del auto en el que se trasladaban.

Tras concretar el robo, los delincuentes se dieron a la fuga en dirección desconocida, mientras que las víctimas pidieron auxilio a los vecinos de la zona.

Los jubilados, aunque en estado de shock por la violenta situación, no sufrieron lesiones físicas y fueron asistidos por personal policial que llegó al lugar minutos después.

Los investigadores comenzaron a analizar las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los integrantes de la banda.