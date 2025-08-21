“Me ataron de pies y manos”: buscan a tres ladrones que le pagaron a un remisero para asaltar varios locales

Tres delincuentes armados son intensamente buscados por la Policía luego de protagonizar una serie de violentos asaltos en la localidad de San Clemente, donde maniataron a una comerciante y se fugaron en un Peugeot blanco, informaron hoy fuentes de seguridad.

Los investigadores sospechan que los ladrones serían oriundos del conurbano bonaerense y que llegaron a la ciudad balnearia con el objetivo de cometer varios robos en la misma jornada.

De acuerdo con el relato de testigos, los ladrones le pagaron a un remisero, lo que les permitió recorrer distintos barrios de San Clemente sin levantar sospechas.

El episodio más grave ocurrió cerca de las 21 en un almacén ubicado en la intersección de calles 8 y 31, donde los delincuentes ingresaron armados y redujeron a la dueña del comercio.

Uno de los asaltantes actuó a cara descubierta, mientras que sus cómplices cubrieron su rostro parcialmente para evitar ser identificados por las cámaras de seguridad.

Según la denuncia, la víctima fue amenazada, atada de pies y manos y obligada a entregar dinero, además de mercadería que los ladrones cargaron en el vehículo.

“Me ataron de pies y manos. Tiraron todo”, relató la comerciante al describir los destrozos provocados dentro del local durante el asalto.

Las imágenes del hecho quedaron registradas por cámaras de videovigilancia del comercio y ya fueron incorporadas a la investigación por parte de la fiscalía interviniente.

Tras cometer el robo, los sospechosos escaparon a bordo de un Peugeot blanco, que hasta el momento no pudo ser localizado, pese a los operativos cerrojo desplegados en los accesos a la ciudad.