Falsificaban recetas, las vendían a 10 mil pesos por Marketplace y las mandaban a domicilio

La Policía de la Ciudad desbarató una organización ilícita que falsificaba y comercializaba recetas y constancias médicas con membretes del Ministerio de Salud tras un allanamiento en el barrio de Barracas.

“Se llenan recetarios/justificá tu falta en el momento”. Así los dos imputados buscaban compradores en la red Marketplace a 10 mil pesos y con envío a domicilio.

Esto alertó a los investigadores la división Delitos Tecnológicos Complejos quienes iniciaron la investigación que permitió de detectar a una pareja (los imputados son novios) que ofrecía en redes sociales justificativos médicos y recetas de medicamentos. Las recetas tenían el membrete del Ministerio de Salud y siempre indicaban que eran expelidas por el Hospital Argerich.

Las recetas y constancias incluían datos de una matrícula nacional tachada que correspondería a un médico clínico y gracias a las pruebas reunidas se identificó a los sospechosos y se llevó a cabo el procedimiento.

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la tras dos procedimientos realizados en la villa 21-24 y en la calle Río Limay al 1600, del mencionado barrio porteño, donde fueron identificadas e imputadas dos personas.

Además, fueron secuestradas 35 recetas sueltas, 15 talonarios, un sello de médico, dos teléfonos y 33 billetes apócrifos de 100 dólares, además de documentación e insumos informáticos vinculados a la maniobra.

Intervino el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 22, a cargo de la Dra. Bettina Mobilio, Secretaría N° 43, Dra. Agustina Arano, que imputó a los involucrados por infracción a los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad.