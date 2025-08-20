La banda del remis: robaron una barbería, huyeron en un auto de alquiler y cayeron tras una persecución

Cuatro delincuentes fueron detenidos en las últimas horas en Córdoba acusados de robar diversos elementos de una barbería del barrio Mariano Fragueiro y de intentar darse a la fuga en un remis.

El procedimiento se concretó tras un aviso de un vecino que alertó sobre un presunto robo en un local ubicado en calle Urquiza al 4100.

Al arribar al lugar, personal policial logró la aprehensión de uno de los sospechosos dentro del comercio, mientras que los restantes habían escapado en un vehículo.

De inmediato se inició un operativo cerrojo y un seguimiento controlado de un remis Chevrolet Corsa en el que huían tres hombres y un adolescente.

El rodado fue interceptado en la intersección de Tristán de Tejeda y Alonso de la Vega, donde se produjo la detención de los acusados y del chofer que conducía el remis.

En el procedimiento se secuestraron dos armas de fuego calibre .22, seis cartuchos, cinco máquinas de cortar el pelo, una afeitadora eléctrica y dos teléfonos celulares.

También se incautó una suma de dinero cuya procedencia no pudo ser justificada por los sospechosos. Los cuatro detenidos fueron trasladados a sede policial junto con los elementos incautados.