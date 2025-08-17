¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Emboscaron a una pareja, le robaron la camioneta y se escondieron en la Villa 31: hay diez detenidos, cinco menores

El hecho ocurrió cerca de la medianoche en una de las bajadas de la Autopista Illia. El rápido despliegue de la División Unidad Táctica de Pacificación permitió el arresto de la banda. Varios de los adolescentes tenían antecedentes.
 

Por Redacción

Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 11:13

Una pareja fue víctima de un violento ataque piraña por parte de diez delincuentes que emboscaba desprevenidos en las cercanías de la Villa 31. 

Todo comenzó cerca del a medianoche cuando un matrimonio de 43 años tomó una de las bajadas de la Autopista Illia. Los asaltantes, que esperaban detrás de la “Capilla Padre Múgica” los atacaron a punta de pistola robandoles la camioneta y varias pertenencias. 

Acto seguido, se internaron en la villa a bordo de la Toyota Corolla. El rápido despliegue de la División Unidad Táctica de Pacificación permitió montar un operativo cerrojo, localizar el vehículo abandonado y seguir la señal del teléfono celular robado. 

Poco después, observaron a VW Suran en actitud sospechosa que intentó escapar de los efectivos. La Policía logró detener a siete personas, secuestrar una Bersa calibre .22, un morral con documentación de las víctimas, una cartera y una vaina servida.

Mientras custodiaban el vehículo secuestrado, tres adolescentes se acercaron y accionar las luces del coche a distancia, pero al ver a los efectivos intentaron escapar.  Uno de ellos llevaba una réplica de pistola Glock y resultó ser hermano de uno de los detenidos en el primer hecho.

Con estas detenciones, el total de implicados ascendió a diez: cinco mayores y cinco menores -tres de 17 años y uno de 16 - algunos con antecedentes por robos y tenencia de armas. Todos quedaron a disposición del Juzgado de Menores N° 3, que dispuso su traslado y la incautación de los elementos secuestrados.

