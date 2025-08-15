Escapaban en un auto robado y destrozaron un semáforo

Una mujer y dos hombres, uno de ellos con antecedentes penales, fueron detenidos esta madrugada en el barrio Remedios de Escalada luego de evadir un control policial y protagonizar una persecución en un auto robado que terminó con un choque contra un semáforo.

El episodio comenzó en la intersección de las avenidas Rancagua y Alem, donde los sospechosos, a bordo de un Fiat Cronos con pedido de secuestro judicial, evitaron detenerse ante un control preventivo.

La fuga derivó en un seguimiento controlado que finalizó en avenida Juan B. Justo al 6600, cuando el vehículo perdió el control e impactó contra un poste de semáforo.

Los tres ocupantes intentaron escapar a pie, pero fueron reducidos y puestos a disposición de la Justicia.