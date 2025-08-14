Iban en una moto robada, cayeron al piso y huyeron a pie por las vías del tren: recuperaron el rodado

La Policía recuperó una moto robada en las últimas horas, pero los dos sospechosos que iban a bordo del rodado lograron escapar por las vías del tren en Zárate .





Agentes del Centro de Operaciones (COZ) detectaron el sábado por la noche a dos hombres que circulaban en una moto con pedido de seucestro y los efectivos lograron recuperar el vehículo.

El hecho ocurrió en Pellegrini y José Hernández, cuando los agentes detectaron a dos personas en actitud sospechosa a bordo de una Corven 110cc. Al darles la voz de alto con sirenas y señales, los ocupantes huyeron hacia el barrio Matadero.

La persecución finalizó en Marcos Sastre e Islas Malvinas, donde los sospechosos abandonaron el rodado y escaparon a pie por las vías. Según las fuentes, el número de motor verificó que la moto tenía pedido de secuestro activo.

El Comando de Patrullas trasladó el vehículo a la Comisaría 1ra, donde quedó bajo resguardo.