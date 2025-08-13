Iba en moto por una avenida, el auto se largó a cruzar y lo embistió: sobrevivió de milagro

Un motociclista de 31 años fue trasladado al hospital y sobrevivió de milagro tras ser atropellado por un auto en Ensenada.

El violento accidente ocurrió en la intersección de la calle 125 y el Camino Ingeniero Humet y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Un Ford Focus conducido por un hombre de 56 años impactó de lleno contra la moto Rouser que la víctima intentó maniobrar para esquivarlo, sin éxito.

El choque fue tan fuerte que el motociclista salió despedido, voló por encima del capot del vehículo y terminó cayendo bruscamente sobre el asfalto. Pese a la violencia del impacto, el hombre tuvo un Dios aparte, solo sufrió lesiones leves y fue derivado al hospital

Efectivos policiales y peritos de tránsito trabajaron en la zona para determinar las causas exactas del siniestro, mientras que el conductor del Focus permaneció en el lugar y fue sometido a los controles de alcoholemia de rutina.

En lo que va del año ya son 49 las personas que murieron en la región a causa de diferentes accidentes de tránsito.