"Le dieron": motochorros mataron a una joven y balearon a su hermana policía en un intento de robo

Una joven de 23 años fue asesinada de un disparo en el pecho y su hermana, una oficial de policía, resultó herida en una mano, al ser atacadas por motochorros que intentaron robarles la moto en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza.

El violento hecho ocurrió en la intersección de Carcarañá y Ruta 21 y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes ya son analizadas por los investigadores.



Las hermanas Emilce Bustamante (24), policía de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), y Esmeralda Bustamante (23) circulaban a bordo de una moto Honda Tornado cuando pararon sobre la vereda y fueron interceptadas por cuatro delincuentesque se movilizaban en dos motos.

Los asaltantes intentaron robar el rodado, pero las víctimas se resistieron y en medio de un forcejeo, uno de ellos disparó varias veces. Emilce recibió un balazo en la mano derecha, mientras que Esmeralda fue herida en el tórax.

"Le dieron, ¡llamen a la Policía!", se escucha a la oficial pedir ayuda desesperada mientras comerciantes y vecinos se acercaban para asistirlas. La moto de las víctimas quedó tirada en la vereda y los ladrones se dieron a la fuga sin poder concretar el robo.

Las hermanas fueron trasladadas de urgencia a la Clínica Catán, donde Esmeralda murió pese a las maniobras de reanimación.

Los agresores escaparon sin robar pertenencias y son intensamente buscados por efectivos de la comisaría local y otras dependencias de la zona.