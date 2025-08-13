Circulaba en un auto robado, evadió un control y cayó tras una persecución

Un hombre con antecedentes delictivos fue detenido en Córdoba luego de evadir un control preventivo mientras circulaba en un auto Chevrolet Cruze con pedido de secuestro.

El procedimiento concluyó en la intersección de calles Francisco Yunyent y Tacuarí, en barrio Villa Urquiza, tras un operativo de seguimiento que incluyó la intervención de varios móviles y efectivos motorizados.

En el vehículo se secuestraron seis chapas patentes, una fusionadora de fibra óptica, documentación, herramientas, ganzúas, dinero en moneda nacional y extranjera, y otros elementos de interés para la investigación. El rodado estaría vinculado a hechos delictivos que se encuentran bajo análisis judicial.

Tres personas que acompañaban al detenido lograron escapar y son intensamente buscadas. Durante el operativo, un grupo de vecinos arrojó elementos contundentes contra el personal policial, lo que motivó el uso de armamento de letalidad reducida para dispersar la agresión.

El detenido y los elementos incautados fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.