Brutal entradera a una jubilada de 77 años: la golpearon para desvalijarle la casa

Una jubilada de 77 años sufrió una violenta entradera en su casa de Berazategui, ubicada en la zona de calle 153 entre 34 y avenida Italia, cuando tres delincuentes armados la golpearon para desvalijarla.





El violento hecho ocurrió el jueves cerca de las 19.30 y la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la vivienda.

Los asaltantes la atacaron por la espalda, le cubrieron la boca para impedirle pedir ayuda y la golpearon antes de arrastrarla desde el hall de entrada hasta el patio a través de un pasillo exterior. Mientras uno de ellos la retenía, otro se dedicó a revisar la vivienda en busca de dinero y pertenencias de valor.

En medio del violento episodio, una vecina que acudió al escuchar los gritos fue interceptada y obligada a entrar a la casa, donde también fue despojada de unas pulseras de acero quirúrgico.

Los ladrones escaparon 2.000 dólares, un teléfono celular, documentos, una billetera y una bicicleta perteneciente al nieto de la víctima. Sin embargo, al retirarse se toparon con un patrullero y huyeron, abandonando la bicicleta. Según testigos, cruzaron las vías para subir a un vehículo que los aguardaba.

La jubilada sufrió golpes en el rostro, la cintura y la cabeza, además de una fuerte crisis nerviosa. Personal de emergencias médicas la atendió en el lugar. La Policía mantiene la investigación abierta para dar con los responsables del hecho.