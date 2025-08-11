Exclusivo: “Me robaron mi Mercedes Benz, ofrecía 5 millones de recompensa y el auto apareció prendido fuego"

“Ofrecía 5 millones de recompensa y mi auto Mercedes Benz apareció prendido fuego”. Con esa frase, Belén -una vecina de Quilmes- describió el dramático asalto que sufrió tras ser abordada por tres delincuentes que, en un accionar tipo “piraña”, le robaron su vehículo de alta gama.

El hecho ocurrió cerca de las 20 en Lisandro de la Torre y Luis Agote, cuando la mujer se disponía a subir al rodado y fue sorprendida por los ladrones. Pese a tocar bocina para alertar a los vecinos, no logró evitar el robo.

De acuerdo con la denuncia, la víctima inició una búsqueda por sus propios medios y ofreció una recompensa millonaria para recuperarlo. Horas después, recibió por mensaje la ubicación del auto y varias imágenes que mostraban el vehículo completamente incendiado. “Pedí una camioneta prestada, fui hasta el lugar y confirmé que era mío. Los ladrones siguen libres”, afirmó Belén.

En el lugar del hallazgo, la mujer identificó objetos personales que se encontraban en el baúl: sandalias y zapatillas que su hija ya no usaba y pensaban donar, además de un libro de derecho. Según relató, la información, fotografías y datos de los sospechosos fueron entregados a las autoridades.

Fuentes policiales indicaron que la investigación está a cargo de la DDI de Quilmes, que intervino desde las primeras horas y mantiene las actuaciones bajo directivas judiciales. “Ellos se portaron muy bien conmigo, pero no pueden actuar sin orden”, señaló la damnificada, quien pidió que el caso sirva para visibilizar la inseguridad en la zona y exigió medidas de protección: “Lo único que quiero saber es cómo me protegen ahora, con todo tan expuesto y viralizado”.

El video del asalto y las imágenes del vehículo incendiado se difundieron masivamente en redes sociales, mientras se aguardan avances en la pesquisa para dar con los responsables.

Los asaltantes tienen antecedentes penales, son de Solano y estarían identificados. Permanecen prófugos y son intensamente buscados por la Policía.