Con una botella y un encendedor, un pirómano incendió un auto y lo dejó envuelto en llamas

Los dispositivos de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron el momento en el que un hombre incendió un vehículo estacionado en Troncos del Talar.

De manera rápida, los agentes locales activaron el operativo y detuvieron al pirómano en las últimas horas.

El ataque sucedió en horas de la madrugada -en la intersección de las calles Don Orione y Pueyrredón- y fue alertado por la central de monitoreo, desde donde se inició el procedimiento y el seguimiento mediante las cámaras municipales.

Con el operativo en marcha, los miembros del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires interceptaron al pirómano en las arterias Larralde y Pasteur.

El pirómano fue requisado y trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la fiscalía.