Una mujer de rehén, intervención policial con francotiradores y un impactante simulacro

Una mujer sale de retirar efectivo de una sucursal del Banco Ciudad. En ese momento, es sorprendida por dos delincuentes: uno con una escopeta y el otro con una pistola. Los hombres proceden a reducirla y llevarla hacia un edificio contiguo a los fines de robarle y luego salir impunes.

Para abordar la situación, la Policía de la Ciudad realizó un gran despliegue que incluyó efectivos fuertemente armados, un perro y helicópteros con francotirador que actúan en una situación al límite entre el llanto desesperado de la víctima y el grito de los agresores.

Los delincuentes son abatidos y la mujer es liberada. Pero la espectacular situación, presenciada por un gran número de personas, es un simulacro del Ministerio de Seguridad de CABA destinado a fortalecer el entrenamiento de la Policía y optimizar sus estrategias de respuesta ante situaciones críticas.

Los equipos aplicaron los protocolos de intervención, que incluyeron despliegue táctico, aislamiento del área, activación de negociadores y respuesta especializada.

Se ensayaron cuatro escenarios de resolución: rendición negociada, intervención con francotiradores, asalto por escalamiento y entrada con uso controlado de explosivos.

A su vez, se presentaron el funcionamiento del CIT (Centro de Información Táctica) y el COT (Comando de Operación Táctica), herramientas clave para el seguimiento en tiempo real de operativos de alta complejidad.