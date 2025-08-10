Usaba un merendero como pantalla para esconder un indoor de marihuana y vender cocaína

En la calle Anchorena, entre la Avenida Tejedor y José Ingenieros, funcionaba uno de tantos merenderos destinados a chicos con dificultades para acceder al alimento.

Pero tras denuncias por movimientos extraños, la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas comenzó a investigar y descubrió que en dicho domicilio funcionaba una operación de narco menudeo.

Tras analizar filmaciones y dar con un comprador previo, la policía allanó el “Comedor Esperanza” donde resultó detenido un joven de 21 años.

El sospechoso fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán por infracción a Ley 23.737 de “Tenencia Con Fines de Comercialización”.