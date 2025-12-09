Quedaron grabados en dos violentos hechos, robaban autos a mano armada y cometían entraderas

Dos jóvenes de 18 años fueron detenidos por la DDI y otros dos sospechosos, de 15 y 16, permanecen prófugos en Mar del Plata luego de una serie de robos a mano armada y una persecución policial a los tiros que terminó con dos hombres atropellados mientras que cargaban garrafas.

El primer ataque ocurrió alrededor el 29 de noviembre cerca de las 2 de la madrugada en Rosales y Etchegaray, cuando un hombre de 57 años fue sorprendido dentro de su Toyota Etios por cuatro asaltantes armados, que lo golpearon, le sustrajeron el vehículo y realizaron un disparo antes de huir. Horas más tarde, el auto apareció incendiado en Juana de Azurduy entre Vértiz y Azopardo.

A las 7.20 de ese mismo día, una mujer de 43 años fue interceptada en Daireaux al 1800 cuando intentaba subir a su Fiat Cronos. Tres ladrones bajaron de un Toyota Etios y, a punta de pistola, la obligaron a descender para luego escapar con ambos vehículos.

Minutos después, el Cronos fue detectado por cámaras del COM y móviles del Comando de Patrullas. Durante la persecución, en Antártida Argentina y Mario Bravo, el conductor realizó una maniobra evasiva marcha atrás, cruzó de carril, subió a la vereda y embistió a dos hombres —de 30 y 57 años— que trasladaban garrafas, provocándoles heridas de gravedad antes de seguir la fuga.



Los investigadores señalaron que, ya en ese tramo, los ocupantes del auto dispararon contra los efectivos que intentaban detenerlos.

A las 9.20, el Fiat Cronos fue hallado abandonado en Cerreti y Lebensohn. En su interior se secuestraron documentación del Toyota Etios robado y una vaina servida calibre 9 milímetros. Intervinieron comisarías 7ª, 11ª y 16ª.

La pesquisa, a cargo del Gabinete de Menores de la DDI y la UFRPJ Nº3, permitió identificar a los presuntos autores: dos mayores de edad —L.C.E.O. y F.L.B., ambos de 18 años— y dos menores de 15 y 16 años.

Con órdenes de detención y allanamientos libradas para el 5 de diciembre, los efectivos realizaron cuatro procedimientos: en Azopardo al 11.300 detuvieron a L.C.E.O. y secuestraron un celular y una campera usada en los hechos. En una vivienda del mismo sector no hallaron al menor V.C.I.A., de 15 años, pero incautaron prendas vinculadas a los robos.

En Tripulantes del Fournier al 11200 fue detenido F.L.B., donde también se secuestraron un teléfono y zapatillas. En Juan de Dios Filiberto al 500 se incautaron dos armas de fuego —una pistola Bersa Thunder Pro 9 mm, cartuchos, cargadores y una pistola Bersa .22— además de municiones y un celular.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Unidad Penal 44 de Batán, mientras que los dos menores identificados permanecen prófugos. La DDI continúa con las tareas para detenerlos.