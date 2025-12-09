Un automovilista manejaba con 2,21 gramos de alcohol en sangre y el conductor de un cuatriciclo tenía 0,46 g/l

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizó controles en Pinamar durante el último fin de semana largo. En total, se fiscalizaron 1.205 vehículos, en donde se detectaron 27 alcoholemias positivas. El caso más alto que se registró fue de 2,21 de alcohol en sangre. Además, se labraron 49 infracciones y se retuvieron 36 licencias de conducir.

Los controles se desarrollaron tanto de día como de noche, en los accesos a la ciudad y en la zona de La Frontera, con el objetivo de reforzar la seguridad vial, prevenir siniestros y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Estos operativos son estratégicos, especialmente porque el área de La Frontera es una zona de médanos y playa con alta circulación de vehículos, en particular cuatriciclos y UTVs, que requieren fiscalización constante para garantizar una convivencia segura.

Las tareas de control se realizaron en coordinación con la Dirección Provincial de Fiscalización, Control del Tránsito y la Seguridad Vial, la Secretaría de Transporte y la Jefatura comunal de Pinamar y la Superintendencia de Seguridad Vial de La Costa.