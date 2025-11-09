Una joven se resistió a un salvaje ataque motochorro, arriesgó su vida y la salvaron los vecinos

Una joven fue víctima de un violento intento de robo en el barrio Norte de La Plata, cuando dos motochorros la interceptaron, la golpearon y la tiraron al suelo de una patada en plena madrugada. La víctima se resistió a los gritos y logró evitar el robo gracias a la intervención de los vecinos.

El hecho ocurrió en la avenida 38 entre 2 y 3, cerca de la medianoche del sábado, cuando la joven caminaba junto a su pareja. “Le grité a mi novio que empecemos a correr y el que se bajó de la moto me atacó a mí”, relató.

Según su testimonio, uno de los asaltantes la golpeó y trató de quitarle la cartera mientras el otro gritaba “Dale un tiro”. Desde el suelo, la joven se aferró a su cartera y resistió los tirones pese a las amenazas.

En medio del forcejeo, sus gritos de auxilio alertaron a los vecinos, que comenzaron a salir de sus casas. Al notar el movimiento, los delincuentes huyeron sin concretar el robo.

“Los vecinos me escucharon y los chorros se fueron porque salieron a ayudarme”, contó la víctima, que resultó con lesiones leves.