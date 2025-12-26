Denuncian un caso de gatillo fácil: Un hombre murió tras un operativo de la Policía de la Ciudad en Villa Lugano

Un nuevo caso de denuncia en torno al gatillo fácil vuelve a sacudir a la sociedad. La abogada, activista antirrepresiva y militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, denunció un nuevo hecho por parte de la Policía de la Ciudad.

Según el documento presentado, los efectivos de la Policía de la Ciudad asesinaron este jueves de Navidad a Gabriel González, vecino de la villa 20 de Lugano, luego de arribar al barrio y, según la organización, dispararon contra el joven.

Después de que se diera a conocer la muerte de González, comenzó a circular un video donde se observa al hombre enfrentando al menos a cinco efectivos sin portar armas y con el torso desnudo. En las imágenes se puede ver como los policías lo reducen con golpes y, posteriormente, uno de ellos efectúa un disparo, tras el cual el joven se desploma. También se escuchan otras detonaciones.

Además, una persona que atribuye ser familiar de la víctima grabó un mensaje en el que afirmó: “Hoy, en un forcejeo con la policía, tras defender a su hijo, asesinaron a quemarropa a mi primo Gabriel González e hirieron de bala a su mujer, quien se encuentra detenida en el Hospital Grierson por resistencia a la autoridad, con una herida de bala e incomunicada”. Hasta el momento, esta versión no fue confirmada por fuentes oficiales.

En repudio al crimen, familiares de González, la CORREPI y otras organizaciones convocaron a una movilización para este viernes a las en la intersección de las avenidas Cruz y Escalada, en Lugano. La protesta tiene como objetivo exigir el esclarecimiento del hecho, el castigo a los responsables y el fin de los casos de violencia institucional en la Ciudad.

Qué dicen desde la Policía:

“La División Unidad Táctica de Pacificación intervino en la intersección de Chilavert y Araujo tras un llamado por disturbios en la zona”, indicó la fuente oficial.

Y continuó: “Al llegar al lugar, los efectivos comenzaron a ser agredidos físicamente y recibieron golpes de piedras y botellas. Tres policías resultaron con lesiones de distinta gravedad. El Personal policial NO UTILIZÓ ARMAS DE FUEGO SINO MATERIAL ANTIDISTURBIO para dispersar a los agresores”.

Asimismo, informaron que se detuvieron a tres personas. Dos hombres de 21 y 32 años y una mujer de 42. Luego fueron liberados.

“Uno de los agresores del personal policial, un hombre de 45 años, fue asistido por el SAME con una herida a la altura del tórax, y trasladado al Hospital Piñeiro, donde se constató su fallecimiento”, indicaron.

Además, aclararon que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 dispuso iniciar actuaciones con la Policía Federal. La Policía de la Ciudad entregó celulares, cámaras y los elementos antidisturbios utilizados para aportar a la investigación.

Y agregaron: “Se inició un sumario interno para determinar responsabilidades. Interviene la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad. Se aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento”.