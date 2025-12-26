"¿Esto es una broma? ": Sergio “Maravilla” Martínez recordó el momento en el que Maradona lo llamó para apoyarlo antes de una pelea

El reconocido boxeador argentino y múltiple campeón mundial, “Maravilla” Martínez, compartió una de las reflexiones más potentes sobre Diego Maradona, a quien describió como un fenómeno único e imposible de replicar.

Diego Armando Maradona despierta emociones que van mucho más allá de los límites del fútbol. Admirado por todo tipo de personalidades de todos los ambientes, incluso por quienes no lo vivieron en directo, los que sí pudieron presenciarlo en vivo profesan por él un amor inconmensurable.

Sergio Martínez recordó en una entrevista el día en el que Maradona lo quiso llamar y pensó que era una broma: “Me llegó un correo que decía ‘soy Claudia Villafañe. Te molesto porque Diego quiere llamarte’. Y lo que recuerdo que le contesté fue ‘disculpe ¿esto es una broma? No es de buen gusto, estoy en un período en el que necesito concentración absoluta”.

Y continuó: “Me responde que ‘no es broma, soy Claudia. Diego te quiere llamar, está en Dubai’. Yo por las dudas le mandé el teléfono. Y a los diez minutos me llama Diego. Yo estaba en plena reunión con la gente del Banco con quienes estábamos firmando cosas y dije ‘con permiso de todos, me levanto porque me llama Maradona’”.

“Me levanté y me puse a escucharlo a Diego, muy argentino, muy fanático de los argentinos, lo que demostró toda su vida, me empezó a dar palabras de aliento, un mensaje esperanzador de ‘vamos que acá te aguantamos todos, yo te voy a estar mirando en directo, la argentina espera te apoya’. Yo no podía ni hablar”, concluyó el relató sobre el momento previo a una pelea.

"No teníamos un plato de comida, pero lo teníamos a Diego:

Por otro lado, el boxeador relató lo que significó Maradona en temprana infancia: "No teníamos un plato de comida, pero lo teníamos a Diego. Menos mal que lo teníamos a Diego". Y detalló: "Un día mi vieja me dijo: 'Sabés que tenías razón con esa frase. Yo veía que vos y tus hermanos estaban tranquilos cuando lo veían a Diego. Estaban bien y no pedían comida'. Y era verdad, parece una locura. Pero es como todo lo que rodea al diego: es una locura".

Entonces, lanzó una: "Te diría que es el argentino más importante de la historia, probablemente junto con José de San Martín. Pero yo a San Martín no lo viví, y al Diego sí", aseguró. Y fue un poco más allá: "Yo sé lo que provocó Diego, así que te podría decir que es incluso el ser humano más influyente de la historia, nivel Mahatma Ghandi, nivel... ¿Qué nivel? Estamos hablando de niveles estratosféricos".

Además, Martínez se metió en un plano metafísico: "No sé de qué estamos hechos los seres humanos, pero Diego estaba hecho de una pasta diferente. Tenía algo que no tenemos los humanos". Y sentenció: "Tiene algo sobrehumano. Alguno puede decir 'cómo vas a decirle Dios a un tipo'. Es que hay que compararlo con otra cosa, no con otra persona. Entonces, el efecto que surtía Diego, el que surte hasta hoy en día, solo lo puede provocar un dios".

Maravilla también destacó el costado humano de Diego. Remarcó que sus errores lo hacían cercano, parte de una condición terrenal que convivía con su grandeza. Errores “duros y dolorosos”, pero que reforzaban el vínculo emocional con la gente y explicaban por qué Maradona generó una identificación tan profunda.

Esa dualidad —genio y fragilidad— es, para Martínez, una de las claves del mito: un hombre capaz de colapsar todo a su paso, pero también de equivocarse como cualquiera.