La VTV costará casi 100 mil pesos desde enero en la provincia de Buenos Aires

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo incremento en el valor de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), trámite obligatorio para todos los vehículos radicados en el distrito. Desde el 16 de enero de 2026, la tarifa básica pasará a costar $ 97.057,65 (IVA incluido), lo que representa una suba del 21,8% respecto del valor vigente.

La tarifa básica de la VTV está directamente vinculada a la evolución del salario del personal que presta servicio en las plantas de verificación. En este caso, el aumento se apoya en el último acuerdo paritario alcanzado entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el sindicato SMATA para el último trimestre de 2025. El valor del trámite equivale al 7% del salario de un operario de “categoría 1”.

En cuanto al cuadro tarifario, además de la tarifa básica para autos, el nuevo esquema establece que las motos deberán abonar $ 38.801, mientras que los vehículos de más de 2.500 kilos pagarán $ 174.604. Para los remolques, semirremolque y acoplados de hasta 2.500 kilos, el costo será de $ 58.201, y para los que superen ese peso, $ 87.302.

Durante 2024, la VTV registró incrementos escalonados en tres etapas hasta alcanzar en diciembre un valor de $ 63.463,30. Luego, en julio de 2025, una nueva actualización llevó la tarifa básica a $ 79.640,87. Con la resolución publicada ahora, el trámite superará los $ 97.000 a partir de enero próximo.

El sistema de Verificación Técnica Vehicular consiste en inspecciones técnicas obligatorias, periódicas y aranceladas que alcanzan a todo el parque automotor registrado. Su objetivo es controlar las condiciones de circulación de los vehículos y reducir los riesgos asociados a fallas mecánicas, con impacto directo en la seguridad vial.

Más detalle de cuánto costará desde el 16 de enero de 2026:

Los nuevos valores oficiales para renovar la VTV en la provincia de Buenos Aires serán los siguientes:

Motos: $ 38.801,03

Vehículos hasta 2.500 kilos: $ 97.057,65

Vehículos de más de 2.500 kilos: $ 174.604,64

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kilos: $ 58.201,54

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $ 87.302,33

La VTV es obligatoria para autos particulares y motos radicados en la provincia que tengan más de dos años de antigüedad o superen los 60.000 kilómetros, además de otros rodados de uso comercial.

Requisitos para realizar el trámite:

Para realizar la VTV se debe presentar la siguiente documentación:

DNI vigente

Licencia de conducir vigente

Seguro del vehículo vigente

Constancia de pago

Cédula verde o azul (si se presenta un tercero)

En motovehículos: cédula verde y/o rosa

Correo electrónico válido, donde se enviará la confirmación y la boleta

Además, al momento de asistir al turno es obligatorio contar con:

Matafuegos

Balizas

Botiquín de emergencias

Cinturones de seguridad en correcto funcionamiento

La VTV debe renovarse todos los años y circular con la oblea vencida puede derivar en multas económicas importantes.