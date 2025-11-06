"Te vas a comer un tiro, dame la moto”: llegaba a la casa de su hermano y sufrió un violento asalto

Un hombre fue asaltado por dos motochorros armados cuando llegaba a la vivienda de su hermano en el partido bonaerense de San Martín, informaron fuentes policiales.

Los delincuentes lo sorprendieron mientras estacionaba, le apuntaron con un arma y le robaron la moto con la que se movilizaba.

El hecho ocurrió cuando la víctima se disponía a bajarse del rodado y fue abordada por los asaltantes. “Te vas a comer un tiro, dame la moto”, lo amenazó uno de ellos mientras lo apuntaba a corta distancia. El hombre, paralizado por el miedo, alcanzó a pedir que no le dispararan.

Un matrimonio que estaba a pocos metros, en la puerta de su vivienda, escuchó los gritos y corrió a refugiarse adentro de la casa. Los ladrones huyeron en el vehículo robado y hasta el momento permanecen prófugos.

San Martín es uno de los municipios más inseguros del conurbano y tiene más de 60 asentamientos. Los vecinos reclaman mayor presencia policial en las calles.