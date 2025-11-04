Una moto chocó de lleno con un auto, el conductor y su acompañante salieron despedidos y casi termina en tragedia

Un motociclista resultó herido y fue trasladado al Hospital de Urgencias tras un violento choque con un auto en una esquina de la ciudad de Córdoba.





Los dos ocupantes de la moto salieron despedidos luego del impactante accidente y cayeron sobre el asfalto. El conductor sufrió heridas de diversa consideración al impactar con el vehículo en la intersección de las calles Pastor Taboada y Dr. Manuel Parga, en el barrio residencial Vélez Sarsfield.

Por causas que se tratan de establecer, el hombre se desplazaba a bordo de una moto Brava Nevada, acompañado por una mujer, cuando impactó contra un Volkswagen Gol Trend conducido por otro hombre mayor.

A raíz del siniestro, el lesionado fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado al Hospital de Urgencias, donde permanece bajo observación.

En tanto, su acompañante recibió atención en el lugar y no requirió derivación a un centro de salud.