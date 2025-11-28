Rosalía en Argentina: cantó con Ángela Torres, bailó cumbia con Karina y se puso la camiseta de la Selección

Una multitud se agrupó en avenida Cabildo al 1500, en la puerta de los estudios de Luzu TV para ver a Rosalía. La cantante catalana participó por primera vez del streaming de Nicolás Occhiato y su presencia revolucionó a los conductores del streaming, además de romper todos los récords superando los 420.000 espectadores en vivo.



El estudio de Luzu TV se llenó de fanáticos. Entre ellos, artistas argentinas que pidieron estar presentes solo para ver a la intérprete de “Con altura”. En la entrevista, Rosalía recibió con gran aprecio el cariño de su público y, en respuesta, tuvo todos los guiños posibles con la cultura Argentina.



Apenas al ingresar, Rosalía recibió una bandera argentina con el logo de “Lux”, su último álbum y se la puso sobre los hombros. Mientras una pequeña multitud la rodeaba en el estudio, la cantante no dejaba de sorprenderse con la forma en que todos los presentes entonaban y coreaban las canciones que le hacían bailar.



La cantante también habló de su reciente lanzamiento y, entre bromas y un tono de seriedad, dijo no ser consciente realmente de lo que hace momento a momento. “Yo lo único que puedo controlar es ser honesta, con qué es lo que tengo que experimentar ahora mismo como ser humano. Los demás luego lo perciben como tal, se siente cuando eso está hecho con honestidad”, dijo sobre “Lux”.



También recibió a una fanática que, luego de cantar a capela entre el público que la esperaba en la acera, fue invitada a subir al estudio. Allí, la artista que se identificó como Cande Domínguez, le compartió un pendrive con sus composiciones.



Pero los momentos culmines se dieron cuando Rosalía dijo escuchar cumbia. De inmediato la musicalización cambió y empezó a sonar “Con la misma moneda” de Karina. El estudio de repente adoptó clima de fiesta y, desde el control de los productores salió la misma Karina para cantar en vivo. “Me cumpliste un sueño: ver a Rosalía bailando ‘Con la misma moneda’”, dijo.



El momento de canto también lo compartió con Ángela Torres, al cantar “La Perla”, uno de los últimos temas del nuevo material de Rosalía.



”Se lee con gusto”:



La artista recomendó el libro “Las cosas que perdimos en el fuego” de la autora argentina Mariana Enríquez y afirmó: "Se lee con gusto".



Y agregó: “Es increíble”.



Sabores argentinos:



“Ya he comido medialunas, milanesa, empanada de ternera y flan”, relató la artista.



Y contó con humor también que no sabía a qué le debía poner el chimichurri pero “se lo he puesto a los dos”, dijo en referencia a la empanada y a la milanesa.



Para despedirse y sin dejar de sorprenderse de la reacción del público argentino, Rosalía dejó una firma para el estudio de Luzu TV. También recibió de regalo una remera de la Selección Argentina que besó y se puso de inmediato. “Me encanta su sudadera”, declaró antes de hacer una selfie grupal.