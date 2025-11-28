”No me arrepiento del pasillo de espaldas”: Verón habló de la polémica tras el partido contra Rosario Central y criticó a la AFA

Continúan los conflictos a partir de la serie de castigos que AFA le impuso a Estudiantes luego de que sus futbolistas realizaran de espaldas el pasillo que se le ordenó le hicieran a sus pares de Rosario Central, en la previa del choque del domingo pasado, como tributo al título que la Liga Profesional sorpresivamente le otorgó al club canalla por haber sido el equipo que más puntos sumó a lo largo de la temporada.



El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió suspender a los jugadores de Estudiantes de La Plata involucrados en el espaldazo. Todos los integrantes del plantel que protagonizaron ese hecho fueron castigados con dos fechas para cumplir en el primer torneo de 2026.



Además, el órgano suspendió al presidente del club, Juan Sebastián Verón por seis meses. Las suspensiones a los futbolistas se harán efectivas en el próximo torneo oficial, por lo que podrán enfrentar a Central Córdoba este sábado, en el cruce por los cuartos de final del Clausura.



Verón, presidente del club platense expresó: “Es un atropello a una institución tan importante como Estudiantes, previo a ser amenazado y estar atentos a lo que podía pasar. No me sorprende en nada. Muchas veces sentar posición y hacer un comentario trae este tipo de consecuencias”.



También aclaró que Chiqui Tapia nunca lo llamó para hablar de este tema. Su relación se remonta a los inicios de la gestión Tapia. Verón colaboró con el armado de los cuerpos técnicos de las selecciones juveniles, pero luego el vínculo se cortó: “Yo veía cómo eran las relaciones y lo que pasaba... y me alejé”. Y continuó: “Sé que hablaba con el vicepresidente [Martín Gorostegui]. No tengo ningún tipo de aspiración ni alguna circunstancia que me lleve a creerme que puedo ser presidente [de AFA], la realidad es que no es algo a lo que aspiro, para nada, nunca. Posiblemente se crea que sí porque he opinado de manera contraria a lo que pasa en el futbol argentino y quizás al lado contrario a lo que hoy es la gestión. Yo no tengo ningún tipo de problema con Tapia, nunca tuve un intercambio de nada con Tapia; sí quiero un futbol mejor”, dijo.



En línea con esto, su iniciativa de involucrar capitales privados en su club [a través del empresario estadounidense Foster Gillett] fue tomado por la dirigencia dominante en AFA como un guiño al gobierno nacional en su cruzada por imponer la llegada de las sociedades anónimas deportivas (SAD) a las instituciones. Sobre eso, Verón afirmó: “Hubo un proyecto para traer capital privado, pero no avanzó. Pero de ahí a querer privatizar el fútbol argentino, no. Sí creo que el fútbol argentino necesita financiarse de otro lugar que no sea solo vender un jugador, dos o tres, porque les cuesta muchísimo a los clubes y es en detrimento de tener una política deportiva a largo plazo”.



“No me pueden arrastrar a darle un campeonato a un equipo, ¿por qué lo tengo que validar? No se votó, no se hizo nada. Ante eso tenemos que responder al socio. No es personal con alguien; posiblemente alguien tenga algo personal conmigo, se ve que es así. Pero sobre esto tengo que responder al socio, si no, cómo quedo parado", justificó. Y mostró sus temores por la decisión: “La realidad es que la amenaza estuvo. Y está, es un dato fáctico. Me hace pensar que vamos a tener que tener mucho cuidado y estar atentos con lo que pase”.



Cuando le consultaron por el posteo relacionado al tema que hizo su mujer, Valentina Martín, Verón afirmó: “El posteo que le atribuyen a mi mujer es completamente falso".



Y se refirió concretamente a las críticas personales a partir de sus opiniones: “Tuve alguna crítica, pero si vos no podés hablar o manifestar u opinar, me da que pensar que esto termina siendo una dictadura”.