Una docente sufrió un violento robo y recibió 6 puñaladas cuando un delincuente le intentó arrebatar la cartera: está grave

Una docente de 40 años resultó gravemente herida al ser atacada a puñaladas por un motochorro cuando se resistió a un asalto en la calle, tras participar de una asamblea en un centro de formación de nivel secundario en Catamarca.

El hecho ocurrió a plena luz del día cuando la mujer se retiraba de la institución y fue interceptada por un joven de 22 años que intentó arrebatarle la cartera. Según las fuentes, la víctima forcejeó con el agresor, quien la hirió de seis puntazos en distintas partes del cuerpo antes de escapar sin concretar el robo.

Pese a las lesiones, la docente logró regresar por sus propios medios al establecimiento educativo, donde fue asistida por colegas y luego trasladada al CAPS Carlos Bravo. Minutos después fue derivada al Hospital San Juan Bautista para recibir atención especializada.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del ataque, lo que permitió orientar la búsqueda del sospechoso. Horas más tarde, motoristas del COEM-Kappa ubicaron al presunto autor en el cruce de las avenidas Gobernador Ramón Correa y Capital Federal, donde fue detenido.

El acusado, identificado como un joven de apellido Castro, quedó a disposición de la fiscalía interviniente.