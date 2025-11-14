Un ladrón con la cara tatuada sacó un arma de la cintura y cometió un violento robo en un kiosco

Un delincuente con tatuajes visibles en el rostro asaltó un kiosco en Berazategui y amenazó con un arma a dos empleadas, a quienes les exigió dinero, teléfonos y bebidas alcohólicas.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en Milazzo y 132, donde el sospechoso ingresó con la cara descubierta, sacó un arma de fuego de la cintura y apuntó directamente contra las trabajadoras.

“Dame el teléfono con la contraseña, la plata y un par de fernet”, ordenó el asaltante, mientras las víctimas —visiblemente nerviosas— intentaban calmarlo. En las imágenes de las cámaras de seguridad se escucha cuando el delincuente, en un tono cada vez más intimidante, agrega: “Anotame las contraseñas de los dos celulares y quiero un cartón de cigarros, rápido, apurate, ¡dale!. Poné todo ahí adentro”.

Las empleadas, que no opusieron resistencia, solo atinaron a pedirle que “no sea malo” y acceder a las exigencias: “Agarrá los que quieras”, respondió una de ellas. El ladrón tomó la mercadería, los teléfonos y el dinero disponible, y escapó a pie.

Los ivestigadores trabajan para identificarlo mediante los tatuajes en el rostro, una característica distintiva que también quedó registrada en las cámaras del local. Según las primeras averiguaciones, sería un hombre de la zona de Ranelagh y contaría con antecedentes penales.