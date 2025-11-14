Se disfrazaba de policía y desvalijó la casa de una pareja de jubilados de 87 y 91 años

Un histórico ladrón de bancos que se disfrazaba de policía para cometer entraderas fue detenido en el peaje de Hudson luego de asaltar a un matrimonio de jubilados de 87 y 91 años en San Fernando.

El detenido fue identificado como Damián Edgardo Benítez (31), quien apareció en las cámaras de seguridad descendiendo de un Peugeot 408 blanco vestido con uniforme policial, tocando el timbre y conversando con las víctimas bajo la excusa de instalar un supuesto botón antipánico.

Según la denuncia, Adela Palavecino y Gerónimo Torres le permitieron el ingreso al domicilio, ubicado en Colectora Sánchez 2682, tras escuchar que el falso efectivo pertenecía a la comisaría de la zona y venía a colocar el dispositivo de seguridad porque tiempo atrás habían sufrido un robo. Una vez dentro de la vivienda, Benítez y un cómplice las amenazaron y robaron dinero y objetos de valor.

A partir del relevamiento de cámaras municipales y del Anillo Digital de la Policía de la Ciudad, los investigadores detectaron el vehículo involucrado circulando por la avenida General Paz hacia el sur y luego por la Autopista 25 de Mayo en dirección a La Plata.

Con esa información, la Policía de San Fernando y la Policía Vial montaron un operativo cerrojo que permitió interceptar el auto en el peaje de Hudson, tras una breve persecución.

En el lugar, los agentes detuvieron a Benítez y constataron que poseía dos pedidos de captura activos: uno desde 2010 por robo calificado solicitado por la UFI 1 de Tigre, y otro desde 2016 ordenado por el Juzgado de Ejecución Penal 2 de Morón por no regresar de una salida transitoria de la Unidad Penal 12 de Gorina. También verificaron que el vehículo tenía patentes adulteradas y un pedido de secuestro activo por robo.

Durante el procedimiento se incautaron un teléfono celular, un cinturón táctico con pistolera y porta tonfa, y ropa policial utilizada para cometer los delitos.

Fuentes de la investigación indicaron además que Benítez es el mismo delincuente involucrado en el robo a la sucursal del Banco Río de General Pacheco en 2009, un hecho de gran repercusión pública. El caso quedó a disposición del fiscal Otero, quien avaló el procedimiento