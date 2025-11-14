Mas de 80 efectivos empezaron un nuevo rastrillaje en cuatro lagunas para dar con Loan Peña

Más de 80 efectivos de distintas fuerzas de seguridad iniciaron un amplio operativo de rastrillaje en cuatro lagunas del paraje Algarrobal, en 9 de Julio, para intentar reconstruir el último rastro de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años desaparecido el 13 de junio de 2024 en Corrientes.

El despliegue se reactivó tras un dato aportado por tecnología aplicada al caso y el entrecruzamiento de comunicaciones, y se concentra en un predio rural perteneciente a Carlos Pérez (63) y Victoria Caillava (53), dos de los detenidos.

Los trabajos, que podrían extenderse por unos 20 días, comenzaron en una de las lagunas más extensas y de difícil acceso dentro de la propiedad. Buzos tácticos, brigadas de búsqueda y personal especializado de la Policía Federal Argentina (PFA), Prefectura Naval (PNA), Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y la Policía de Corrientes participan del operativo, junto a equipos de SENASA y otras áreas técnicas.

Además, un grupo de expertos de la Unidad de Evidencia, peritos de la PFA y un antropólogo de Gendarmería Nacional permanece en Buenos Aires listo para ser trasladado de inmediato si los hallazgos lo requieren.

Los principales sospechosos siguen siendo los mismos: Antonio Benítez (38), Mónica del Carmen Millapi (35), Daniel “Fierrito” Ramírez (49), el jefe de la comisaría local Walter Maciel (44) y la tía de Loan, Laudelina Peña (46).

Pérez y Caillava, dueños del predio donde se realizan los nuevos rastrillajes, fueron detenidos cinco días después del hecho. Para la investigación, todos habrían tenido participación en la sustracción y ocultamiento del menor.

Según la causa, el 13 de junio de 2024 Loan llegó a caballo junto a su padre a la casa de su abuela Catalina para un almuerzo familiar. La comida comenzó poco antes de las 13, algo que quedó registrado en una foto tomada por Laudelina.

El niño fue visto por última vez a las 13.52, cuando se dirigía hacia el monte junto a varias de las personas hoy investigadas. A las 15.26, un mensaje enviado a su madre advertía por primera vez que el pequeño no aparecía.

Pese a los numerosos operativos realizados desde entonces y a las diversas líneas de investigación, el paradero de Loan continua siendo un misterio. Las autoridades confían en que este nuevo operativo, centrado en los espejos de agua que rodean la propiedad de los acusados, pueda aportar nuevos elementos para avanzar en el caso.