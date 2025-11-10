Un menor de 15 años le pegó un ladrillazo en la cabeza a un hombre para robarle la bicimoto: lo dejó en terapia intensiva

Un adolescente de 15 años arrojó un ladrillazo a la cabeza de un hombre (50) para robarle la bicimoto en plena calle de Mar del Plata y lo dejó gravemente herido. La víctima cayó desplomada tras el golpe y fue trasladada de urgencia a la Clínica 25 de Mayo, donde permanece internada en terapia intensiva.

El violento episodio ocurrió el 29 de octubre en la intersección de las avenidas Champagnat y Avellaneda. El hombre sufrió una fractura de muñeca, un corte profundo en el cuero cabelludo y varios golpes en el rostro como consecuencia del ataque y la caída.

A partir de las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad y de distintas tareas investigativas, efectivos de la Comisaría 4ª lograron identificar al agresor y concretaron un allanamiento en un complejo de viviendas ubicado en Alvarado y Perú.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron prendas de vestir que coincidían con las utilizadas por el sospechoso durante el ataque: una gorra visera gris marca Hurley, una campera acanalada negra con capucha sin logos, un pantalón joggins negro marca Puma y un par de zapatillas de la misma marca

El fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 4, Carlos Russo, dispuso la notificación al menor por el delito de “tentativa de robo y lesiones” y ordenó su presentación ante la Justicia acompañado por un adulto responsable.

La víctima continúa internada, bajo observación médica, a la espera de la evolución de las lesiones sufridas.