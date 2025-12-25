Navidad: casi 100 automovilistas dieron positivo en los controles de alcoholemia y uno circulaba con 1,83 g/l

Casi un centenar de automovilistas dieron positivo en los controles de alcoholemia realizados durante Navidad en distintos puntos del país, y uno de los casos más graves registró 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre, según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

En el marco de los operativos federales se controlaron más de 5.200 vehículos, se detectaron 97 casos de alcoholemia positiva, se labraron 163 infracciones y se retuvieron 102 licencias de conducir.

El registro más alto se produjo en la ciudad sanjuanina de Caucete, donde un conductor fue detectado con 1,83 g/l, muy por encima del límite permitido. En tanto, en Misiones, sobre la ruta nacional 12 a la altura del kilómetro 1590, un hombre que viajaba junto a su familia fue interceptado con 1,57 g/l. “Escabié hace una hora, no te voy a mentir”, reconoció ante los agentes.

Otro de los casos se dio en Villa Gesell, donde un automovilista confesó haber ingerido “tres botellas de sidra” y arrojó 1,34 g/l en el test de alcoholemia. En la provincia de Buenos Aires, sobre la ruta 8, un conductor que circulaba con 1,21 g/l admitió: “Tomé vino, estoy hasta las manos. Iba para Tortuguitas, voy a llamar a un chofer para que me venga a buscar”.

El operativo se desarrolló en 39 puntos estratégicos del país, en el marco de las fiscalizaciones previstas para la temporada de verano, un período caracterizado por el aumento de la circulación vehicular. Los controles por las Fiestas continuarán durante el día.

Desde la ANSV destacaron que los operativos se desplegaron de manera simultánea en rutas nacionales, provinciales y accesos urbanos, con el objetivo de prevenir siniestros viales durante las celebraciones de fin de año.

Además, el organismo difundió un video con imágenes de algunos de los controles, en el que se observan a conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol y sus reacciones al ser sometidos a los tests de alcoholemia.

Estos controles se repetirán durante la noche de Año Nuevo y continuarán a lo largo de toda la temporada de verano en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos.

