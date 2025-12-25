“Paralítico”: alumnos lanzaron insultos discriminatorios y fuegos artificiales contra la casa de un compañero con discapacidad

Un violento episodio de hostigamiento y discriminación contra un joven con discapacidad motriz generó una fuerte indignación en la ciudad bonaerense de 9 de Julio, luego de que un grupo de estudiantes pasara durante la madrugada por la vivienda de la víctima profiriendo insultos y arrojando petardos.

Según la denuncia pública realizada por Pamela, madre de Federico, el hecho ocurrió alrededor de las 3.40 de la madrugada, cuando alumnos de un reconocido colegio local circularon en tres camionetas frente a su domicilio. Desde los vehículos, los agresores lanzaron insultos discriminatorios vinculados a la discapacidad del joven, con expresiones como “paralítico” e “imbécil”, y arrojaron artefactos pirotécnicos contra la vivienda.

Federico padece una biparesia espástica de nacimiento y, de acuerdo al testimonio de su madre, “es una persona de bien, que no busca conflictos”, lo que vuelve el ataque “aún más injustificable”.

“Es un ataque discriminatorio espantoso e inadmisible”, sostuvo Pamela, quien confirmó que la familia radicará en las próximas horas la denuncia formal ante la Justicia. Según indicó, algunos de los responsables ya habrían sido identificados.