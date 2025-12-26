“Viene manejando con el capot abierto, sin ver nada”: locura de Navidad al volante en la autopista

Un hecho de extrema imprudencia al volante ocurrido durante las fiestas de Navidad generó alarma en una autopista del conurbano bonaerense, donde el conductor de una camioneta utilitaria circulaba prácticamente a ciegas, con el capot levantado y la visión totalmente obstruida, poniendo en riesgo su vida y la de otros automovilistas.

La secuencia quedó registrada en un video filmado con un teléfono celular por un conductor que transitaba detrás del vehículo, quien relató que la camioneta avanzaba realizando maniobras peligrosas en zigzag. En las imágenes también se observa cómo el testigo le tocaba bocina de manera insistente e intentaba alejarse para evitar un eventual siniestro vial.

Según se pudo observar, además de llevar el capot levantado, la camioneta presentaba el caño de escape roto, lo que incrementaba el peligro en plena autopista.

El hecho ocurrió a plena luz del día y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde generó repudio y preocupación por el nivel de irresponsabilidad al volante.

Especialistas en seguridad vial advirtieron que durante las fiestas de fin de año se incrementan los casos de conducción temeraria, en muchos casos asociados al consumo de alcohol, y remarcaron la importancia de reforzar los controles y la concientización para prevenir accidentes graves.

El episodio volvió a poner en debate la necesidad de extremar las medidas de prevención y de denunciar este tipo de conductas que representan un serio riesgo para toda la comunidad.