Disfrazados de policías entraron a robar a una casa y le pegaron a un nene de 12 años y a su hermano de 18

Dos hombres mayores de edad con antecedentes delictivos fueron detenidos en la ciudad de Córdoba acusados de protagonizar un violento robo en una vivienda, donde se hicieron pasar por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que un tercer involucrado logró escapar. Como consecuencia del hecho, dos adolescentes resultaron lesionados.

El procedimiento se desarrolló en el marco de un amplio operativo de la Policía de Córdoba y se inició alrededor de las 23, luego de que una mujer denunciara que tres sujetos armados, con chalecos e indumentaria con insignias similares a las de la FPA, irrumpieron en su domicilio del barrio Ciudad de los Cuartetos.

Según la denuncia, los individuos agredieron a los hijos de la mujer, sustrajeron dinero y otros elementos de valor, y posteriormente huyeron a bordo de una camioneta Toyota SW4.

Tras un seguimiento controlado, el vehículo fue abandonado en barrio Los Pinos, donde se constató que registraba un pedido de secuestro vigente. En el interior del rodado y en distintos puntos del recorrido, los efectivos secuestraron chalecos y prendas similares a uniformes policiales, armas de fuego, municiones, un inhibidor de señal, teléfonos celulares y alrededor de ocho mil dólares apócrifos, además de recuperar pertenencias de los damnificados.

Finalmente, los sospechosos fueron localizados ocultos en los techos de viviendas del barrio Yofre. En ese contexto, uno de ellos apuntó con un arma de fuego a un efectivo policial, aunque la situación fue controlada y se concretaron las detenciones.

Como consecuencia del episodio, un joven de 18 años y un menor de 12 sufrieron cortes en el cuero cabelludo y debieron ser asistidos en distintos centros de salud de la ciudad.

Interviene en la causa la Fiscalía de Turno 3 del Distrito 1, a cargo del fiscal Andrés Godoy.