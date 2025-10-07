Simularon un falso allanamiento, destrozaron la puerta con un ariete y redujeron a una pareja: los salvó la alarma vecinal

Tres delincuentes armados con una “tumbera” y una pistola irrumpieron con violencia en la vivienda de una pareja en el barrio Alcorta, del partido bonaerense de Moreno, tras destrozar la puerta de entrada con un ariete y simular un allanamiento policial. Golpearon al hombre en la cabeza, obligaron a las víctimas a tirarse al suelo y escaparon con varios objetos de valor luego de que una vecina activara la alarma vecinal.

El hecho ocurrió el domingo 28 de septiembre, minutos antes de las 22, en una casa ubicada sobre la calle Esteban de Luca, casi esquina 1º de Mayo. Según relataron las víctimas, los tres hombres descendieron de una camioneta, saltaron la reja perimetral y comenzaron a golpear la puerta a los gritos de “¡Policía!”.

Con un ariete, lograron derribar la entrada e ingresaron al inmueble portando un arma larga de fabricación casera y una pistola. Dentro de la vivienda se encontraba una joven pareja: la mujer cocinaba y el hombre estaba de pie en el living cuando fueron sorprendidos.

Los asaltantes los redujeron y los obligaron a tirarse al suelo mientras revolvían el lugar en busca de dinero. Durante el forcejeo, uno de los delincuentes golpeó al joven en la cabeza con un objeto contundente, provocándole una herida profunda.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, los gritos de la mujer se escuchaban desde la calle. Una residente de la cuadra, al oír el estruendo de la puerta, activó la alarma comunitaria, lo que precipitó la huida de los agresores.

El ataque duró poco más de un minuto. Antes de escapar, los ladrones lograron llevarse algunos objetos de valor y los teléfonos celulares de las víctimas.

Momentos después arribó un móvil del Comando de Patrullas de Moreno, cuyos efectivos encontraron a las víctimas en estado de shock y con heridas visibles. Horas más tarde, los damnificados lograron rastrear la ubicación de uno de los celulares robados, que fue hallado en la zona del barrio Rififí, en Moreno Sur.

Las víctimas, que residían en la vivienda desde hacía seis meses, decidieron mudarse tras el violento episodio. Según allegados, se trata de una pareja joven, trabajadora e independiente, que “quedó completamente atemorizada” por lo ocurrido.