Tensión en un allanamiento, el miedo de una criatura y dos detenidos tras el robo de ropa por $5 millones

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, aprehendió a dos hombres en dos allanamientos realizados en la ciudad de Rosario, en el marco de una investigación por el robo a un trabajador de la empresa de indumentaria, ocurrido el pasado 18 de septiembre en San Martín al 2300.

Los efectivos recuperaron toda la indumentaria robada y además, secuestraron un auto, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.





Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal de la Unidad Fiscal Especial del Ministerio Público de la Acusación, Carlos Covani, y ejecutados por personal perteneciente al Departamento Operativo de la PDI, Región II, con la colaboración de grupos tácticos y de irrupción de la Policía de Santa Fe. Las medidas se registraron en dos inmuebles ubicados en Abanderado Grandoli al 3800, barrio Tablada.

Material secuestrado

Durante el registro de los inmuebles se incautó la totalidad de la mercadería sustraída que se encontraba distribuida entre ambos domicilios: numerosas prendas deportivas como calzas, buzos, camperas, mallas y remeras, bolsas ecológicas, entre otros elementos reconocidos como propiedad de la firma damnificada. Asimismo, se secuestró un Renault Sandero, la suma de $ 451.000 y siete teléfonos celulares.